Marcello Gemmato è il nuovo Commissario regionale di Fratelli d'Italia

Un incarico che sottolinea una volta di più l'amicizia e la stima reciproca. La Presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha nominatoCommissario regionale del partito. Il suo vice sarà Antonio Distaso.I due prendono il posto rispettivamente di Erio Congedo e Francesco Ventola, impegnati nella competizione elettorale regionale di settembre.«Ringraziamo Giorgia Meloni per la fiducia accordataci nominandoci commissario e vice regionale del partito in Puglia - hanno commentato all'unisono Gemmato e Distaso -. Daremo il massimo per fare in modo che Fratelli d'Italia confermi gli ottimi risultati raggiunti alle scorse Europee cercando di migliorare l'ottima performance raggiunta.Ancor più importante - è la loro sottolineatura -riportando Raffaele Fitto, persona seria e competente, alla guida della regione più bella del mondo. Un abbraccio ed un grazie ad Erio Congedo e Francesco Ventola, impegnati in prima persona nella sfida elettorale», hanno concluso, evidenziando unità d'intenti.48 anni a dicembre, è terlizzese ed è fratello dell'attuale sindaco di Terlizzi, Ninni Gemmato. Laureatosi in farmacia, da diversi anni vive a Bari dove dall'agosto 2009 al maggio 2014 ha ricoperto il ruolo di Consigliere comunale e resta un punto di riferimento non solo cittadino ma regionale per tesserati, simpatizzanti ed elettori di Fratelli d'Italia. Dal 5 marzo del 2018 è Deputato della Repubblica, eletto nel collegio che comprende Giovinazzo, ed è Segretario della XII Commissione Affari Sociali della Camera.