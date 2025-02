Premio “Rosso Valentino”, il riconoscimento al Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi per la sua carriera 

Il successo non è mai frutto del singolo: è il risultato di un'armoniosa sinergia di mani e cuori per un obiettivo condiviso. È questo il messaggio che il Cavaliere del Lavoro, Francesco Maldarizzi, ha voluto sottolineare in occasione del conferimento del Premio alla carriera "Rosso Valentino".La cerimonia di assegnazione del riconoscimento - organizzata dall'Agenzia "Premio Rosso Valentino Srls" con il patrocinio del Comune di Gallipoli, della Provincia di Lecce, dell'Università del Salento e di Confindustria Puglia - si è svolta giovedì 13 febbraio nella cornice del Teatro Schipa di Gallipoli.Durante l'evento, che ha celebrato l'eccellenza del territorio e la sua connessione al panorama internazionale, sono stati premiati 13 illustri imprenditori pugliesi, tra i quali il Presidente di Maldarizzi Automotive.Nato a Bari e laureato in Economia e Commercio, Francesco Maldarizzi ha fondato nel 1979 la sua azienda che, grazie alle 12 sedi in Puglia e Basilicata, è diventata oggi punto di riferimento nella vendita e distribuzione di auto, ricambi e servizi per autoveicoli per tutto il Sud Italia. In 45 anni di attività, l'imprenditore ha costruito una carriera di successo, dedicando la sua vita alla crescita, al benessere e all'innovazione del territorio. Oltre al suo apporto significativo nel settore automotive del Meridione, Maldarizzi è stato insignito durante la sua carriera di numerose onorificenze, tra cui la nomina a Console Onorario degli Stati Uniti Messicani per la circoscrizione Puglia e Basilicata (1992), la qualifica di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (1995) e la prestigiosa onorificenza di Cavaliere del Lavoro (2017)."Ricevere questo premio mi emoziona profondamente. Frequento il Salento, e in particolare Gallipoli da oltre 40 anni, e questa città è per me come una seconda casa", ha dichiarato il Presidente alla premiazione, ribadendo l'importanza del lavoro di squadra come ingrediente fondamentale per il successo di un'impresa: "Ricevere un premio è sempre motivo di gioia e soddisfazione, ma i successi si raggiungono non solo attraverso un approccio strategico. Essi sono il frutto dell'impegno di una grande squadra che, negli anni, è cresciuta e ha lavorato insieme".Tra gli ospiti speciali della serata, anche i Premi Oscar Helen Mirren e Taylor Hackford, testimonial della campagna di sensibilizzazione contro i tumori per il Centro Ilma-Lilt Lecce di Gallipoli.