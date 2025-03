Maldarizzi Automotive: presentata a Bari la Grande Panda

Si è svolta lunedì 3 marzo a Bari negli accoglienti e ampi spazi dellain una atmosfera da grandi eventi, la presentazione del nuovo modello Grande Panda, il nuovo "family mover" della Fiat che segna il ritorno, dopo venti anni, del gruppo al segmento B di mercato, dove il marchio italiano ha dominato per decenni con oltre 23 milioni di veicoli venduti in tutta Europa."Fiat rappresenta uno dei simboli del made in Italy più immediatamente riconoscibili anche all'estero – ha detto il- uno dei marchi più iconici di quel "vivere all'italiana" che è sinonimo di elevata qualità della vita e che riscuote enorme successo in tutto il mondo. L'assenza di una offerta di segmento B ha fatto perdere alla Fiat ed a noi rivenditori quote di mercato importanti che ora intendiamo recuperare"."La Fiat Grande Panda si presenta come una piccola crossover dal design accattivante e colorato, disponibile sia in versione elettrica che ibrida leggera a benzina – ha detto il- con una lunghezza di poco inferiore ai 4 metri con un abitacolo che offre uno spazio sorprendente. Progettata presso il Centro Stile di Torino, questa vettura – ha continuato Cardone - si ispira alla leggendaria Panda degli anni '80, ma guarda al futuro con tecnologie all'avanguardia, design distintivo e un'attenzione particolare alla sostenibilità. La Grande Panda si differenzia, ma non sostituisce l'attuale Panda, più corta di circa 30 centimetri"."Lo stile della Grande Panda richiama le linee squadrate della prima Panda degli anni '80, con un tocco originale dato dalla scritta "Panda" impressa direttamente sulla lamiera della fiancata – dichiara- Nelle versioni più accessoriate, le luci diurne a LED sono composte da piccoli "quadratini" che completano il design del frontale. Nelle versioni elettriche, lo sportello per la ricarica in corrente alternata (fino a 7 kW) è integrato nella mascherina anteriore, in aggiunta alla classica presa laterale. La Grande Panda 2025 è dotata di una suite completa di sistemi ADAS per una guida sicura e confortevole: Frenata autonoma d'emergenza Sistema di mantenimento della corsia Sensori di parcheggio e telecamera posteriore. Il sistema di infotainment include uno schermo touch da 10,25" con mirroring wireless per smartphone e funzioni connesse come navigazione avanzata e servizi dedicati alla mobilità elettrica".Le vendite sono già iniziate con successo, le prime consegne ad aprile, la prossima presentazione alla Maldarizzi Automotive della Grande Panda sarà a