Madonna delle Grazie, gli studenti del Liceo Artistico “Mons. Bello” in visita a Giovinazzo

Nell'ambito dei festeggiamenti in onore della, il nutrito programma d'iniziative ed eventi proporrà un incontro con l'Arte che si preannuncia molto interessante. Infatti, venerdì 6 giugno durante la mattinata e nel primo pomeriggio, si svolgerà un'Estemporanea di Arte a trecentosessanta gradi che impegnerà le classi di 2^ e 3^ delSi tratterà di un'iniziativa pregna del talento che circa trenta, tra studenti e studentesse, alcuni di Giovinazzo, metteranno in campo impegnandosi nel ritrarre, con stili, linguaggi e tecniche differenti, l'effige della Madonna delle Grazie collocata con estro e creatività in uno scenario che farà riferimento al territorio di Giovinazzo. Per fornire agli studenti tutti gli elementi necessari per far sì che siano preparati a vivere artisticamente l'Estemporanea, i docenti che seguono i corsi di Arte hanno organizzato, in collaborazione con l'Associazione "Grazie Eventi" e il Comitato organizzativo della Festa, un incontro, una vera e propria uscita didattica, per fare un sopralluogo nel centro storico di Giovinazzo, raccogliere informazioni, visitare la Concattedrale "Santa Maria Assunta" e fotografare il simulacro della Madonna delle Grazie, lì collocato.L'incontro, svoltosi venerdì 9 maggio dalle ore 13.00 alle ore 15.00, ha impegnato i docenti Maria de Gennaro, Pasquale Gadaleta, Giovanni Di Liddo e Antonia Salvemini, unitamente a Giuseppe Amoia, Vincenzo Ronchi e Francesco Mastropasqua componenti dell'Associazione "Grazie Eventi". L'intento è stato anche quello di individuare le locations che gli studenti occuperanno venerdì 6 giugno e di fotografare alcuni tra gli scorci più significativi che diverranno postazioni per dipingere e creare artisticamente : porto, piazza porto, via marina, atrio palazzo vescovile.Il momento più significativo e ricco di contenuti storico-artistici che l'uscita didattica conoscitiva ha fornito agli studenti è stato vissuto nella Concattedrale dove tutto il gruppo, guidato sapientemente daamministratore della suddetta chiesa, ha seguito un'interessante visita illustrata del luogo. Gli studenti hanno scattato foto al simulacro della Madonna delle Grazie e hanno seguito anche la visita guidata che il padre vincenziano ha condotto nella splendida Cripta, aperta per l'occasione. La perfetta fusione tra le bellezze paesaggistiche, la storia, l'arte sacra, l'arte a tutto tondo e la scuola saranno elementi fondamentali per l'Estemporanea di Arte che si terrà il 6 giugno p. v., della quale vi daremo altri ragguagli nel corso dei prossimi giorni illustrando a tutti i lettori il programma dettagliato dell'evento.