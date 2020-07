Madonna del Monte Carmelo, il programma dei festeggiamenti alla Parrocchia San Giuseppe

IL PROGRAMMA



IL MESSAGGIO DI DON LUIGI

C'è aria di festa da ieri nella, da quando è cominciata la preparazione ai festeggiamenti in onore dellache si terranno il prossimo 16 luglio ed avverranno in tono minore, in ottemperanza alle disposizioni di contenimento della diffusione del Covid-19.Dalla mattinata di ieri, 8 luglio, nella chiesa di via Dogali si sta celebrando la Novena all'amatissima Vergine che andrà avanti fino al 15 luglio, vigilia della festa. Unico appuntamento mattutino sarà la Santa Messa delle ore 8.15, seguito nel pomeriggio dal Rosario delle ore 17.45 e dalle Sante Messe delle 18.30 e delle 20.00.Altri due momenti significativi che precederanno la Festa Liturgica saranno unLa preparazione culminerà giovedì 16 con numerose celebrazioni in cui i devoti innalzeranno le proprie preghiere alla Madonna del Carmelo nel giorno a lei dedicato. Dopo le primissime messe delle 7.00, 8.30 e 10.00, attesissima sarà quella delle 11.30 perché sarà presieduta dal Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,, ed al suo termine verrà recitata laLa giornata festiva si concluderà con due celebrazioni: alle 18.30, messa che verrà presieduta dal parroco don Luigi Caravella e durante la quale si procederà alla Vestizione di Nuovi Soci, e quella delle 20.00.I festeggiamenti si chiuderanno ufficialmente il 17 luglio, quando verrà celebrata una messa in suffragio dei soci defunti alle 19.30.Per chi non potrà essere fisicamente presente alla celebrazione delle 11.30 del 16 luglio o qualora i posti non fossero più disponibili (la chiesa ha una capienza di), la parrocchia assicurerà una diretta sulla sua pagina Facebook.«A causa dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci saranno meno iniziative esterne, ma immutato sarà lo spirito di preghiera e la devozione che accompagneranno la Novena e la festa della Madonna. Questa situazione, del tutto straordinaria, sarà l'occasione per vivere ancora più intensamente dal punto di vista spirituale questi giorni».Questo il messaggio diche invoglia a partecipare alla Novena ed ai festeggiamenti approfittando del momento di sobrietà imposto dalla pandemia.