Madame ed Alan Sorrenti in Cala Porto, i consigli per la viabilità

Si terrà questa sera, domenica 2 luglio, in Cala Porto, una tappa del, format che coniuga amore per il mare e musica di qualità.Nella cornice naturale di Giovinazzo, tra le più apprezzate nel Sud Italia, dalle 20.30 si esibiranno. Le esibizioni saranno precedute da una sorta di talk show sulla salvaguardia dell'ambiente marino che porterà nella cittadina adriatica anche Chiara Galiazzo.Nelle scorse ore è stato nuovamente approntato un piano traffico dall'ente comunale, in maniera da preservare spettatori della rassegna e fedeli che parteciperanno poco prima alla processione del Sacro Cuore di Gesù.Piazza Vittorio Emanuele II, zona d'accesso privilegiata a Cala Porto, sarà interdetta al traffico dalle ore 16.00 di questo pomeriggio, 2 luglio. Divieti inoltre ci saranno al transito su piazza Sant'Agostino dalle 19.00 per permettere l'uscita della processione del Sacro Cuore di Gesù. Lo stesso corteo processionale transiterà dal lato San Domenico, quindi dalla ex statale 16 Adriatica, poco prima dell'inizio del concerto.Per chi arriva da fuori Giovinazzo le aree di parcheggio gratuite più comode sono a nord l'area mercatale ed a sud l'ex punto di primo intervento (la prima certamente più capiente) in via Papa Giovanni XXIII.Il consiglio degli amministratori e di non intasare il centro cittadino inutilmente. Nelle scorse ore, infatti, è stato l'assessore alla Polizia Locale, Alfonso Arbore a ricordare ai giovinazzesi: «Noi residenti, salvo esigenze ben comprovate, facciamo uno sforzo e usciamo a piedi. In questo periodo dell'anno è anche piacevole. Chiunque provenisse dai centri limitrofi, invece, è invitato ad arrivare alle aree gratuite che distano circa 5 minuti di cammino dalla piazza Vittorio Emanuele II, dal centro storico e da Cala Porto. Un grazie sin d'ora va al Corpo di Polizia Locale, ai volontari di Protezione Civile ed ai Carabinieri, che vigileranno sulla nostra sicurezza».