Lunedì col gelo su Giovinazzo

Ancora allerta meteo per vento forte di Bora su tutta la Puglia centrale, con raffiche che nella giornata di lunedì 6 febbraio toccheranno su Giovinazzoal primo mattino.Temperature rigide, con massime mai sopra ie percezione vicina ad un solo grado. Mare in burrasca con onde alte anche più di due metri. Pomeriggio e serata in cui arriveranno nuovi annuvolamenti e se ci saranno precipitazioni deboli saranno a carattere nevoso anche a bassa quota. Minime della notteGelate previste nelle zone rurali.Ancora freddo martedì e mercoledì.