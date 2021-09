Lunedì 20 settembre nuova disinfestazione contro mosche a zanzare

Continuano gli interventi di disinfestazione contro mosche e zanzare messi in atto dal Comune di Giovinazzo su tutto il territorio cittadino.Il prossimo è previsto per lunedì, 20 settembre, a partire dalle ore 23.00, salvo avverse condizioni meteo.Come sempre si consiglia di adottare alcuni comportamenti di buon senso onde evitare intossicazioni, quali non permanere per strada durante le operazioni, chiudere gli infissi esterni delle abitazioni, non lasciare indumenti stesi o alimenti sui balconi e tenere in casa gli animali domestici.