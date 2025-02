Giovinazzo alla Business Tourism Management in Fiera del Levante

Il2025 presso la Fiera del Levante di Bari torna laNell'ottica di una presenza turistica sempre più importante in Puglia e in prospettiva di porre in evidenza gli attrattori e i motivi di richiamo per portare turismo in città, il Comune di Giovinazzo parteciperà con uno stand che punta ad essere "vetrina" promozionale di cosa è Giovinazzo e del perché visitarla.All'Info Point Giovinazzo va la cura di allestire lo spazio espositivo che rivolgerà l'attenzione alle peculiarità che s'intende esprimere nell'ambito delle tradizioni, della cultura, della storia, del turismo, della Gastronomia e degli eventi.Per chiunque fosse interessato a partecipare invitiamo a registrarsi al seguente indirizzo per evitare code all'ingresso https://www.btmitalia.it/it/signup Per accedere agli spazi fieristici è obbligatoria la registrazione.