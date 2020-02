Luigi Morva premiato alla Camera dei Deputati tra le eccellenze pugliesi

LUIGI MORVA

GLI ALTRI PREMIATI





In dono ai premiati un pumo in ceramica, simbolo dell'artigianato pugliese. I saluti conclusivi di Roberto Pansini, presidente dell'associazione "Oll Muvi", hanno fatto da gancio con la prossima edizione, in cui nuove eccellenze del tacco d'Italia saranno premiate. Presente alla cerimonia anche l'On. Nissoli Fucsia Fitzgerald, deputata eletta nella circoscrizione Estero- Ripartizione Nord e Centro America.

L'impegno, la dedizione, il sacrificio, la passione per il proprio lavoro, le progettualità innovative presentate in Italia e all'estero sono gli elementi che hanno dato modo al giovinazzese Luigi Morva di aggiudicarsi il premioL'iniziativa mediatico-culturale di promozione del marketing del territorio è alla sua seconda edizione ed è stata promossa ed organizzata dall'Associazionenota con il brandiscritta nell'albo dei pugliesi nel mondo della Regione Puglia, marchio ideato dapresidente della stessa con la condivisione della CIM, la Confederazione Italiani nel mondo e dell'Associazione "Puglia Top of Quality".In una delle sale dellaa Montecitorio, si è svolta la cerimonia di premiazione ieri, venerdì 31 gennaio alla presenza di un numeroso pubblico.Il riconoscimento adue figli ed una compagnagiunge dopo circa trent'anni di carriera svolta in Italia ed in giro per il mondo, maturando esperienza manageriale di alto profilo in aziende multinazionali. Il manager giovinazzese ha fondato ed è a capo di, una società che si occupa di gestione ed internazionalizzazione delle imprese ad altissimo livello. Vive a Roma, ma nel suo curriculum anche il lancio di alcuni locali di successo a Giovinazzo. Apprezzatissimo manager, Luigi Morva è uomo che sa guardare lontano e non appena può scappa a Giovinazzo per rifugiarsi dai suoi cari e respirare il mare quel mare che ama visceralmente e che può guardare con occhi innamorati da casa dei suoi. I suoi "appunti di viaggio", il suo sguardo sulle vicende giovinazzesi viste con gli occhi di chi ha girato il mondo, sono da sempre motivo di interesse e confronto anche per gli uomini e le donne della politica locale. In tanti vorrebbero, grazie al suo acume nel pensare al marketing, che ricoprisse un ruolo in politica.In questa edizione 2020 del premio, oltre al giovinazzesesono andati riconoscimenti al cantante Tony Santagata, 84 anni, premiato per essere stato ambasciatore della Puglia attraverso le sue canzoni, per i suoi 6500 spettacoli nel mondo (tra cui uno che ricorda con piacere nella nostra Giovinazzo), a Giulia Molinari per il settore wedding, ad Adriana Ester Galllo, compositrice, allo chef Vincenzo Florio, a Domenico Paulicelli, realizzatore delle installazioni luminose all'aereoporto di Bari-Palese. I saluti finali sono stati affidati al Presidente di Aereoporti di Puglia, nonché presidente di Trenitalia