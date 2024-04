Locali della movida in fiamme a Giovinazzo, conferenza stampa del sindaco

Venerdì 5 aprile, alle ore 12.00, a Palazzo di Città (piazza Vittorio Emanuele II), il sindaco di Giovinazzo,terrà una conferenza stampa dopo i due episodi di incendio, susseguitisi a 24 ore l'uno dall'altro, ai danni di due locali della movida giovinazzese,Con il sindaco ci saranno i proprietari dei due locali incendiati, i proprietari di tutti i locali cittadini della movida, l'assessore alle Attività Produttive di Giovinazzo,, il presidente del Consiglio comunale di Giovinazzo,, esponenti eil coordinatore Antiracket di Molfetta,, il vicepresidente nazionale di Avviso Pubblico- Associazione Enti Locali contro le mafie,, il sindaco di Corato e coordinatore metropolitano di Avviso Pubblico, Corrado De Benedictis.«Mentre forze dell'ordine e magistratura fanno le loro indagini, noi, istituzioni, associazioni e imprenditori, tutti insieme, facciamo muro e diciamo no a qualsiasi atto intimidatorio ed estorsivo - annuncia il sindaco Michele Sollecito -soprattutto in questo momento in cui ne abbiamo particolarmente bisogno. E' evidente che in questi ultimi tempi, a Bari e provincia, si registra un'improvvisa impennata di atti criminali. E sono proprio questi i momenti nei quali bisogna stare tutti dalla stessa parte, al fianco dei sindaci, delle istituzioni e di tutti coloro che ogni giorno combattono la criminalità».