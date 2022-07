“Libere assonanze”, le foto di Michele Marolla in mostra a Giovinazzo

è il titolo della mostra di fotografie di, giornalista di lungo corso. L'inaugurazione è in programma questa sera, sabato 2 luglio, alle ore 19,30, nella Sala San Felice a Giovinazzo.Trenta opere, alcune di grande formato, che spaziano dalle spiagge desolate ai paesaggi onirici, dagli scorci urbani malinconici alle macro che destrutturano i soggetti.«La fotografia, una volta pubblicata, non appartiene più a chi l'ha scattata - si legge nella presentazione - ma a chi ne fruisce. E ogni volta sarà vista e letta in maniera diversa, perché in quella fotografia ci saranno «tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai ascoltato e le persone che hai amato» (cit.). Vale per il fotografo e per lo spettatore, la speranza dell'uno e l'aspettativa dell'altro è che possano verificarsi libere assonanze».Per rafforzare il processo di personalizzazione nella lettura delle immagini, i titoli delle fotografie sono raggruppati su due pannelli. Toccherà ad ogni visitatore abbinare opera e titolo, in una sorta di gioco interattivo.Particolare l'allestimento, a cura di Miriam Massari, con molte opere sospese, quasi ad incombere sui visitatori.La mostra, organizzata in collaborazione con ile con il patrocinio del Comune di Giovinazzo, sarà aperta ogni sera dalle 19,30 alle 21,30 fino a sabato 9 luglio. L'ingresso è libero.