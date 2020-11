"Futuro anteriore", 21 autori immaginano il domani post-Covid

Immaginare il domani al termine di una pandemia che sta modificando abitudini, stili di vita e forse anche valori.È questo l'arduo compito che si sono prefissati ventuno autori, tra giornalisti e scrittori di fama, nel libro a più mani(Gelsorosso Editore) uscito da pochi giorni e curato dal giovinazzese(in foto), storica firma del giornalismo pugliese.Dall'emergenza sanitaria come usciremo? E saremo davvero migliori?Ad ipotizzare scenari più o meno plausibili ci hanno pensato le signore del giallo e del noir italiano, che rispondono ai nomi di Gabriella Genisi e Paola Barbato, e la giovane Antonella Capalbi, ma anche giornalisti di grande esperienza quali Dionisio Ciccarese, Gianni Spinelli, Davide Grittani, Alessandra Colucci, Bepi Costantino, il Consigliere Nazionale dell'Ordine, Valentino Losito, Annamaria Minunno e Grazia Rongo, volto noto di TeleNorba, che spopola sulle pagine di Repubblica col suo autoironico personaggio a fumetti, Greis, divenuta un'icona di una quotidianità fatta di cose semplici e di buoni propositi e che racconterà la sua versione del domani.Oltre a loro, tra gli autori va rimarcata la firma del Rettore dell'Università di San Marino, Corrado Petrocelli, quella del sociologo Onofrio Romano, del comunicatore Dino Amenduni e quelle degli scrittori Giuseppe Di Pace e Pietro Battipede.Giovinazzo è ampiamente rappresentata. Non solo Michele Marolla, ma anche il criminologo, l'attore, regista ed autore teatrale, e l'ingegnere-scrittoreUn intreccio di stili, viene definito il libro nella presentazione, in cui alle inquietudini, alle solitudini ed alle domande che questo futuro incerto ci consegna, si sovrappongono amori, perversioni, ossessioni, senza dimenticare storie di riscatto sociale.Come afferma il protagonista del racconto introduttivo, «è fondamentale progettare la vita che verrà, senza guardare indietro, senza crogiolarsi nel malessere. Si deve sognare, il sogno è una necessità» e nei ventuno differenti percorsi letterari, perché tali sono, ciascun autore ha cercato di prendere per mano il lettore e di guidarlo su questa strada tortuosa ed affascinante al tempo stesso, quella che porta dall'oggi ad un futuro immaginato, anelato, sognato appunto.In attesa di una presentazione dal vivo, unica modalità che pensiamo possa rendere merito a questi eccellenti autori,è acquistabile a Giovinazzo nella libreria Mary Poppins, al costo di 15 euro. Tra qualche giorno lo si potrà comprare anche su Amazon, IBS e su diversi canali web, oltre che sulla pagina Facebook della casa editrice.