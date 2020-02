Gianni Spinelli ospite ai "Mercoledì d'autore" a Giovinazzo

Il libro

di Giovinazzo, ospiteranno questa sera, 19 febbraio, lo scrittorepresenterà il suo ultimo libro dal titolo "La scatola di cuoio" (Fazi Editore). A dialogare con lui ci sarà giornalista giovinazzese. L'evento è organizzato in collaborazione con la cartolibreria Mary Poppins ed è ad ingresso gratuito.Spinelli, giornalista e scrittore di lungo corso, con questa storia racconta una sorta di favola nera, ambientata in un paesino della Basilicata tra il 1959 e il 1970. La morte di un discusso frate, don Pantaleo, arricchitosi con sistemi illegali, scatena l'avida bramosia dei parenti a caccia di almeno un pezzo di eredità. In scena compaiono tutti i vizi capitali, dall'avarizia alla lussuria, dall'invidia alla gola, in una caccia alle ricchezze del frate. Un solo personaggio è disinteressato a soldi, case e terreni, attratto dalla misteriosa scatola di cuoio, sulla quale si è accasciato don Pantaleo nel momento della morte. Il finale è ovviamente da scoprire e avrà il tono della beffa per tutti i protagonisti della storia.