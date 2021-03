Le celebrazioni di Monsignor Cornacchia nella Settimana Santa

La Diocesi di Molfetta -- Ruvo - Terlizzi si appresta a vivere la seconda Settimana Santa in ottemperanza alle disposizioni anti contagio da Covid.Tuttavia, «a differenza dello scorso anno (dove eravamo in pieno lockdown) - scrive la Diocesi - i riti saranno celebrati in presenza con la partecipazione del popolo di Dio, nelle parrocchie di appartenenza, nel rispetto delle norme sanitarie per il contenimento del contagio».Il Vescovo,, presiederà i riti della Settimana Santa nella Cattedrale di Molfetta.A partire dalla Domenica delle Palme: alle ore 11.30 il Vescovo presiederà la Celebrazione Eucaristica mentre alle ore 10.30 benedirà le nuove croci installate presso il "Calvario" in Piazza Garibaldi a Molfetta.Giovedì Santo, 1° aprile, alle ore 18 celebrerà la Messa in Coena domini mentre il Venerdì Santo, al medesimo orario, la Passione del Signore.Sabato Santo, 3 aprile dalle ore 19 è prevista la Veglia pasquale mentre la messa della Domenica di Pasqua è in programma alle ore 10.