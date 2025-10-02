ex Palazzo provincia sede della citt metropolitana
ex Palazzo provincia sede della citt metropolitana
Scuola

Riapertura delle iscrizioni ai servizi di inclusione scolastica per l’anno 2025/2026

C'è tempo fino al 15 ottobre

Giovinazzo - giovedì 2 ottobre 2025 Comunicato Stampa
La Città metropolitana di Bari informa che sono riaperte le iscrizioni ai servizi di assistenza specialistica e di assistenza alla comunicazione per l'anno scolastico 2025/2026, rivolti agli studenti con disabilità residenti nei 41 Comuni del territorio metropolitano.
La riapertura delle iscrizioni ha lo scopo di garantire la più ampia partecipazione degli alunni aventi diritto, in considerazione delle nuove modalità di presentazione delle domande attraverso la piattaforma digitale www.autorizzo.com.

L'assistenza specialistica è destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, mentre l'assistenza alla comunicazione è rivolta agli alunni con disabilità sensoriali di ogni ordine e grado. Tali servizi hanno l'obiettivo di promuovere l'inclusione scolastica e sociale, sostenere il percorso educativo e rafforzare la collaborazione tra scuola, famiglia e comunità.
Le domande potranno essere presentate a partire da mercoledì 1° ottobre al 15 ottobre 2025 esclusivamente online, mediante accesso con SPID, sul portale www.autorizzo.com.

Per agevolare la compilazione delle istanze da parte dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale), sul sito istituzionale https://www.cittametropolitana.ba.it/novita/notizie/novita_175.html è disponibile un tutorial esplicativo e gli uffici del Servizio Welfare della Città metropolitana di Bari sono a disposizione per informazioni e chiarimenti ai seguenti numeri: 080/5412666 – 080/4761614 (attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00).
La Città metropolitana di Bari ha invitato gli istituti scolastici a diffondere la presente comunicazione agli interessati, ma anche ad assicurare la necessaria collaborazione alle famiglie nelle fasi di presentazione delle domande.
  • Città Metropolitana di Bari
Maltempo su Giovinazzo anche giovedì 2 ottobre
2 ottobre 2025 Maltempo su Giovinazzo anche giovedì 2 ottobre
Rucci nuovo assessore: la sua lettera aperta alla città di Giovinazzo
1 ottobre 2025 Rucci nuovo assessore: la sua lettera aperta alla città di Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Rifiuti, approvato l'Accordo Quadro per il risanamento ambientale Attualità Rifiuti, approvato l'Accordo Quadro per il risanamento ambientale L’iniziativa riguarda circa 1.700 chilometri del territorio della Città Metropolitana di Bari
La città metropolitana di Bari al primo posto per clima in Italia Turismo La città metropolitana di Bari al primo posto per clima in Italia Lo conferma il Sole 24 Ore
Città Metropolitana di Bari, a Gianni Camporeale la delega all'edilizia scolastica Attualità Città Metropolitana di Bari, a Gianni Camporeale la delega all'edilizia scolastica Il decreto firmato dal sindaco Vito Leccese nella giornata di mercoledì 19 marzo
Il Piano della Mobilità Sostenibile approvato dal Consiglio metropolitano Attualità Il Piano della Mobilità Sostenibile approvato dal Consiglio metropolitano Votazione all'unanimità dei presenti
Provinciale Giovinazzo-Bitonto, partiti i lavori all'asfalto Attualità Provinciale Giovinazzo-Bitonto, partiti i lavori all'asfalto Operai della Città Metropolitana in azione
L'Area Metropolitana di Bari è la più vivibile al Sud Attualità L'Area Metropolitana di Bari è la più vivibile al Sud Lo attesta la speciale classifica stilata da Il Sole 24 Ore. Tutte le riflessioni
Decaro incontra i sindaci neoeletti: c'è Sollecito Politica Decaro incontra i sindaci neoeletti: c'è Sollecito Il primo cittadino di Giovinazzo pronto al dialogo con i suoi omologhi
PNRR, 48 interventi per 183mln di euro: c'è anche Giovinazzo Attualità PNRR, 48 interventi per 183mln di euro: c'è anche Giovinazzo Candidati progetti per rifunzionalizzazioni ecosostenibili di aree pubbliche e progetti legati alle "smart cities"
Savino Alberto Rucci è un nuovo assessore della Giunta Sollecito
1 ottobre 2025 Savino Alberto Rucci è un nuovo assessore della Giunta Sollecito
Ladri nel salone di bellezza. Rubati prodotti, phon e accessori di bigiotteria
1 ottobre 2025 Ladri nel salone di bellezza. Rubati prodotti, phon e accessori di bigiotteria
Giovinazzo piange Renato Casaro: il ricordo
1 ottobre 2025 Giovinazzo piange Renato Casaro: il ricordo
Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese
1 ottobre 2025 Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese
Dombeta, uscito il suo nuovo brano "La gang di Dome "
1 ottobre 2025 Dombeta, uscito il suo nuovo brano "La gang di Dome"
È morto Renato Casaro, l'uomo che dipingeva il cinema
30 settembre 2025 È morto Renato Casaro, l'uomo che dipingeva il cinema
Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese
30 settembre 2025 Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese
Emissioni odorigene dall'agro: il sindaco Sollecito riferisce in Consiglio comunale
30 settembre 2025 Emissioni odorigene dall'agro: il sindaco Sollecito riferisce in Consiglio comunale
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.