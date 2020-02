Lattine anni '80 sulla spiaggia di Giovinazzo

Sulla spiaggia lattine anni '80/Quando il mare s'incazza e riporta/Ricordi che avevi.Mai parole (e musica) di Brunori Sas furono più azzeccate. La mareggiata degli scorsi giorni ha lasciato suldue lattine di aranciata di qualche decennio fa, ritratte in una foto pubblicata sui social da un giovinazzese.Difficile dire se le confezioni siano proprio degli anni '80, come afferma Dario Brunori inuna delle tracce dell'album di esordio del cantante calabrese, oggi tra i più apprezzati in Italia, che a Giovinazzo è passato sul palco del Rock Festival nel 2011.Ma in fondo la differenza temporale è ininfluente, un decennio più, un decennio meno che volete che sia. Il mare, ricolmo dei nostri rifiuti, è diventato paradossalmente una capsula del tempo che ci rimanda indietro, attraverso i loghi sbiaditi dalla salsedine, frammenti dei nostri ricordi insieme ad un inquietante campanello di allarme: indietro nel tempo non si può andare e forse è troppo tardi pure per porre rimedio all'inquinamento.