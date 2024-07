Spiagge a Levante, il sindaco di Giovinazzo risponde alla lettera di una 14enne

Il sindaco di Giovinazzo,, ha inteso rispondere ad unache gli aveva scritto una lettera pubblica sull'accesso ad alcune spiagge cittadine ( leggi qui articolo ).«Gentilissima concittadina,grazie per avermi scritto e per avermi ricordato di aver avuto anche io i miei 14 anni (!) e di essermi tuffato anche io nel mare di Giovinazzo, da ogni angolo di questa nostra meravigliosa città, e anche nel Porto Vecchio! Mi spiace cogliere rammarico nella tua lettera, a volte i grandi non riescono a spiegare ai ragazzi come stanno veramente le cose e, a volte, possono anche raccontarle in modo improprio se non addirittura sbagliato.Ricorda che un sindaco, e vorrei che questo concetto rientrasse nei tuoi pensieri più felici, viene eletto perché i suoi concittadini gli danno fiducia e credono che lui cercherà di fare sempre il meglio per la sua comunità.Per quanto riguarda la questione da te sollevata, quella relativa al Porto Vecchio, eviterò di usare con te termini e parole che appartengono agli uffici e ai tecnici. Preferisco, invece, spiegarti cheInoltre, l'accesso al mare nella zona "Porto Vecchio"Quando tu chiedi di passare nella parte finale del molo, voglio dirti che l'area concessa termina proprio con il confine di suolo pubblico ovvero in corrispondenza del tratto di molo regolare.Cosa voglio dirti?Però, voglio dirti anche un'ultima cosa. Sto ipotizzando, con i miei uffici, di trovare alcune possibilità di accesso a quella zona che ti piace tanto, ma solo mettendola in condizioni di sicurezza. Ho condiviso alcune ipotesi proprio con i titolari dell'attività.Buona estate anche a te e divertiti: non dimenticare mai che anche un sindaco ha avuto 14 anni!»Michele Sollecito