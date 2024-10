Ottobrata su Giovinazzo: in spiaggia non solo i turisti stranieri

Le chiamanoe sono il frutto dell'alta pressione sul Mediterraneo che spesso interessano la costa adriatica pugliese.Giovinazzo è nel pieno di una ottobrata ed in queste giornate sono tanti i turisti stranieri che fanno il bagno in un mare quasi calmo e con temperature tra i 26 ed i 28°, una manna dal cielo per chi arriva del Nord Europa.Con loro stanno fraternizzando, sul, ad esempio, tanti giovinazzesi che si ritagliano ancora qualche ora per prendere un sole caldo ma che non scotta come nei roventi mesi estivi. Mattinate e pomeriggio meravigliosi da un punto di vista meteo, che invogliano ad affrontare un autunno che dalle nostre parti si riduce effettivamente ad un mesetto.Il peccato più grande è che molti monumenti non siano accessibili tra mezzogiorno e le 16.00, antico vizio che purtroppo sul finir dell'estate si ripete nel tempo. I turisti che abbiamo incontrato nella mattinata di martedì 15 ottobre provenivano in maggioranzaChi giunge a Giovinazzo in maggioranza per conto proprio, con viaggi organizzati per singoli o famiglie, raramente con tour operator.Le cose più belle da vedere o da fare? Intanto stare in bermuda e maniche corte ad ottobre inoltrato, poi la passerella a Levante, il centro storico "con quella pietra bianca che abbaglia, solo voi l'avete" e la quiete, aspetto non trascurabile per chi arriva da metropoli caotiche. E quella quiete in estate anche Giovinazzo la perde, molto meglio la primavera e l'autunno.Peccato che le "ottobrate" stiano per terminare. Già da oggi, mercoledì 16 ottobre, arriveranno nuvole, ma il peggio ci sarà nel fine settimana con piogge e temperature in netta discesa. Solo allora potrà dirsi definitivamente conclusa la lunga estate giovinazzese, partita a maggio scorso, e si potrà pensare davvero al ponte di Ognissanti.