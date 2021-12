La Touring Juvenatium presenta "2021...Natale di Speranza"

Si intitolail nuovo appuntamento delle festività con lal'associazione culturale presieduta da Vito Fumai già protagonista dei mercatini in Sala San Felice. Il doppio appuntamento è patrocinato dall'assessorato alla Cultura del Comune di Giovinazzo e si inserisce nell'articolato cartellone di "Natale al centro" varato dall'ente.«Protagonisti - raccontano dall'associazione di corso Amedeo d'Aosta - questa volta saranno gli associati della Touring che si cimenteranno in racconti, poesie e canti della tradizione natalizia italiana e giovinazzese. Con questa formula la Touring Juvenatium intende creare un'atmosfera di gioia e regalare due serate all'insegna della serenità a tutti coloro che vorranno essere presenti».Primo appuntamento fissato per domenica 19 dicembre, alle 19.30, nella parrocchia San Domenico. Si replica poi mercoledì 22 dicembre all'interno del Santuario del SS Crocifisso dei Frati Cappuccini alla medesima ora.L'evento è gratuito e l'ingresso è regolato dalla normativa anti-Covid valida anche per le funzioni religiose.