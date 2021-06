La Regione Puglia approva il progetto della ciclabile Giovinazzo-Molfetta

Il progetto della pista ciclabile che collegherà, presentato dai due Comuni alla Regione Puglia, otterrà il finanziamento diSul Bollettino ufficiale della regione Puglia del 17 giugno 2021, infatti, è stata pubblicata l'approvazione della graduatoria definitiva, ammissione a finanziamento, accertamento dell'entrata e impegno contabile di spesa. Molfetta, capofila, e Giovinazzo si sono classificate al secondo posto del bando regionale, alle spalle di Taranto. Un eccellente risultato per un progetto che punta ad incentivare ulteriormente la mobilità dolce dopo il collegamento con la ciclovia verso il quartiere barese di Santo Spirito.«Questa è la conferma che la nostra Amministrazione aveva visto lontano già diversi anni fa - ha commentato Tommaso Depalma, sindaco di Giovinazzo, il quale aveva mediato anche con altri comuni pugliesi esclusi dal finanziamento -. Oggi immaginare la mobilità dentro e fuori la città, non può che far riferimento a questo modo di pensarla. In passato siamo stati visti come incapaci ed inutilmente visionari, ma il tempo ci ha restituito la verità che risiede nella nostra capacità di guardare lontano. In tanti comuni oggi stanno seguendo la strada tracciata da Giovinazzo, cittadina ormai riconosciuta come un vero modello nel settore della mobilità dolce. Arriverà un giorno - ha concluso Depalma - in cui le auto saranno bandite dai nostri centri abitati, dei quali potremo riappropriarci a pieno».«Questo finanziamento regionale – afferma il sindaco di Molfetta,– farà sì che la Molfetta-Giovinazzo diventi una strada panoramica rispettosa dell'ambiente, da godersi pedalando in bicicletta in sicurezza. Con lo sminamento delle acque del Gavetone e la nuova pista ciclabile, i molfettesi potranno avere un litorale più bello e più sicuro già dalla prossima estate».