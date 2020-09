«La Puglia è pronta per diventare un brand a livello mondiale»

Guardare a un futuro diverso, senza trascinarsi nel peso delle incertezze. Per tutte le imprese, piccole e grandi che siano, questi sono momenti inediti, in cui la depressione economica legata all'emergenza Covid-19 e al rischio di un nuovo lockdown potrebbe appannare le ambizioni e la crescita. Per la Puglia la situazione è assolutamente unica, poiché il turismo, il marketing territoriale, la promozione delle eccellenza gastronomiche, architettoniche, storiche e popolari potrebbero proprio in questo momento diventare un volano per la crescita in termini economici e sociali della nostra regione.Sull'argomento ne abbiamo discusso con un esperto, il manager giovinazzese. Nonostante le sue solide e orgogliose radici pugliesi, è un professionista apprezzato in tutto il mondo, con una carriera di circa 30 anni in Italia e in giro per il mondo. Grazie alla sua esperienza manageriale di alto profilo in aziende multinazionali, è stato insignito a gennaio 2020 del premio "Excellence Pugliesi 2020" alla Camera dei Deputati. Oggi è alla guida di Brand Builder, una società di consulenza aziendale con sedi in Italia e negli Stati Uniti.«Brand Builder nasce da una mia idea ben sette anni, e dal 2015 è diventata una società. In oltre 20 anni di lavoro all'interno di varie multinazionali, non avevo mai pensato di lasciare il lavoro "in azienda". Ma col tempo mi sono reso conto di aver acquisito una speciale predisposizione nel desiderio di costruire brand, e di migliorare situazioni già esistenti. Con brand Builder ci occupiamo sostanzialmente di tre ambiti: la gestione d'impresa, dall'area strategica a quella commerciale, fino all'asset market repositioning; l'ambito legale societario; e infine l'internazionalizzazione, con l'obiettivo di portare le aziende in tutto il mondo, con un focus in particolare nel Nord America».«Secondo il mio punto di vista sì. Bisogna dire che negli ultimi 15-20 anni è stato fatto un grandissimo lavoro in Puglia relativamente alla brand awareness della Regione a livello mondiale. Certamente c'è ancora moltissimo da fare: basti pensare alla riconoscibilità di brand consolidati come Toscana e Langhe, che sono identificabili all'estero in maniera molto forte. Per la Puglia parliamo ancora di una bozza di un piano strategico già in atto che potrebbe portare la Puglia alla strutturazione di un vero brand. Essere un brand significa rispettare alcuni indicatori chiari, riconosciuti a livello globale. Il lavoro da fare è tanto ma le basi ci sono: la nostra regione ha una serie di anime che potrebbero soddisfare le esigenze dei consumatori internazionali, anche dei più esigenti. La Puglia potrebbe essere un grandissimo volano per l'economia nazionale».«Le aziende italiane, e quelle pugliesi in particolare, negli anni hanno seguito un cliché: quello di "andare all'estero" per espandere il proprio business. Una strategia spesso realizzata in modo molto banale, con un copia e incolla di metodologie utilizzate da altri, non tutte con grande successo. Questo era il classico approccio verso il mercato estero. Il Covid ha stravolto le cose. Innanzitutto è riuscito a fare una cosa che nessuno sarebbe mai riuscito a fare: ha bloccato gli scambi internazionali. Basta pensare ai prodotti alimentali, alla moda, ai flussi turistici. Da adesso in poi il modo di gestire l'export e di fare strategie va completamente rivisto. Ce lo impone ciò che è accaduto durante l'emergenza Covid. Bisogna guardare molto di più ai processi innovativi, alla trasparenza, alla sostenibilità. La ripresa sarà molto lenta, e bisognerà compiere i giusti passi per non commettere errori. Nonostante tutto questo lavoro che si pone davanti a noi, l'internazionalizzazione è e sarà sempre la più grande via di salute e crescita per le aziende pugliesi».