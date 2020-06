La Pro Loco annulla Corteo Storico e Sagra del fiorone e li rinvia al 2021

Sarà un'estate priva di eventi importanti per tutti i giovinazzesi. Dopo Festival in... Porto e la Sagra del Panino della Nonna, dopo il rinvio della Notte Bianca della Poesia e quello di tutte le processioni religiose, comprese quelle della Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano, anche le manifestazioni organizzate dalla localesono state rinviate al 2021.Non si svolgerà, causa emergenza sanitaria, così come tutto il consueto programma dei festeggiamenti per la Patrona,, che avrebbe celebrato quest'anno la sua 53ª edizione. Di seguito il comunicato ufficiale dell'associazione di Piazza Umberto I.Associazione Pro Loco Giovinazzo