Nuovo assetto per il corpo di via Cappuccini

Con determinazione dirigenziale n.66 dello scorso 28 settembre, il corpo diriorganizza le mansioni al suo interno, in attesa di comprendere se le voci di un trasferimento a Terlizzi del comandante Raffaele Campanella saranno poi confermate da atti concreti.Responsabile dell'Ufficio viabilità sarà l'ispettore superiore Nicola Lorusso, le cui veci saranno prese da Francesco Defronzo in caso di ferie o malattia. Lorusso guiderà anche l'Ufficio di Protezione Civile.All'ispettore Nicola De Sario andrà invece il compito di coordinare la parte relativa alla polizia giudiziaria ed al contenzioso, supportato dal sovrintendente capo Gaetano Perfetto, nonché la sfera di competenza dell'ufficio di polizia edilizia e di repressione dei reati ambientali.La polizia amministrativa locale andrà all'ispettore sup. Francesco Defronzo, coadiuvato da Grazia Frasca. A lui anche polizia annonaria e commerciale. Assegnata ad Angelo Bonvino, infine, l'area di competenza di polizia stradale, supportato dall'azione quotidiana di altri 13 colleghi.