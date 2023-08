La Polizia Locale si organizza: orario notturno esteso e più agenti in città

Due risorse aggiuntive (si tratta di agenti assunti a tempo determinato) e più personale in città in vista dei festeggiamenti in onore di: è questo il risultato del progettoche ha previsto per lal'aumento dei vari servizi di sicurezza e l'estensione dell'orario notturno.In modo particolare, la riorganizzazione delper rendere la propria azione più efficace e efficiente, ha previsto il potenziamento della presenza sul territorio degli agenti del maggiore- ne sono arrivati altri due - «ed, anche, sinogarantendo la presenza di almeno una pattuglia che svolga servizio con l'orario di, saltuariamente nel mese di agosto,».Un'operazione costataalle casse del, ma che soddisfa appieno l'assessore al ramo: «Sono molto felice che la nostra amministrazione comunale, con in testa il sindaco, abbia voluto rafforzare il corpo con due risorse in più, dando la possibilità di attuare un progetto remunerato a dispetto delle chiacchiere di paese. Questa è una nostra prima risposta alla, un tema molto sentito dai cittadini».Intanto da domani sarà attivo il servizio di vigilanza privata affidato alladi Como, a cui Palazzo di Città, con la determina n. 117 del 4 agosto, ha affidato peri lavori di implementazione dell'impianto di videosorveglianza e di letture targhe - in arrivo- nel centro abitato.