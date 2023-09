La Parrocchia Sant'Agostino accoglie don Leonardo Andriani

Con la celebrazione eucaristica di sabato 16 settembre, ha fatto il suo ingresso nella parrocchia Sant'Agostinoche diviene viceparroco e coadiuverà il ministero di don Cesare Pisani.Al termine della messa di sabato scorso, è stato tributato il giusto saluto affettuoso ache resterà a Giovinazzo e che dal 3 settembre scorso è vicario parrocchiale nella Concattedrale di Santa Maria Assunta.«La nostra comunità ha salutato Padre Pasquale - si legge sulla pagina Facebook ufficiale della parrocchia -, ringraziandolo per questi anni e per la cura che ha avuto nei confronti di una comunità desiderosa di affetto e per essersi fatto umile tra gli umili.La comunità ha accolto don Leonardo, nuovo viceparroco, augurandogli di camminare sempre a fianco dei piccoli, dei bisognosi, dei giovani, degli ammalati ! Che il Signore illumini sempre il vostro percorso e la Parola dia conforto a quanti a voi si affidano».Don Leonardo Andriani è molfettese come don Cesare ed è stato ordinato sacerdote il 7 dicembre del 2022. A meno di un anno di distanza questo suo primo incarico in una comunità viva, centrale per tutti i cattolici giovinazzesi.