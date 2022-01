La notte di Capodanno a Giovinazzo negli scatti di Giuseppe Palmiotto

3 foto Il rumore del silenzio (Capodanno 2022)

Ci sono ore in cui una città appare affascinante, in cui si può avvertire pienamente l'ossimoro del "rumore del silenzio", che diventa parte del paesaggio urbano.Ad immortalare quei momenti, in giro per la strade deserte, dopo che gli immancabili ed inutili botti avevano finito di spaventare gli animali, c'erache ha scattato foto semplici, ma allo stesso tempo molto significative. Immortalano com'è Giovinazzo quando non ci siamo noi, quando la gente non è per strada o nelle piazze, quando appunto il silenzio si fa legge e solo le luminarie natalizie ricordano la festa appena consumata.E noi vogliamo mostrarvele. Non sono i soliti scatti del professionista, ma semplici foto fatte dallo smartphone. Sono le prime foto di questo 2022 che speriamo coincida con l'uscita definitiva da un tunnel chiamato Coronavirus.