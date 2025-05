La grande festa per la mamma degli asili giovinazzesi

Per celebrare la festa della mamma e realizzare un dono per lei con colori e pennelli, le tre realtà educative private presenti sul territorio comunale di Giovinazzo, Coop. Soc. ANTELAS, Coop. Oasi Vincenziana e Coop. Felisia, hanno organizzato il 10 maggio scorso un appuntamento creativo rivolto a bambini di diverse età, dai 12 mesi agli 8 anni.I bambini e le bambine sono stati accolti in due diversi gruppi e momenti: i più piccoli, accompagnati da un adulto, hanno quindi vissuto una mattinata all'aria aperta, godendo della bella atmosfera data dal Parco Scianatico e tra gli odori e i suoni della natura hanno toccato, annusato, conosciuto diversi alimenti, che sono stati frullati per ottenere una texture da usare come materiale e colorare una tela.Nella prima parte adulto e bambino sono stati coinvolti in una attività esperienziale che li ha visti condividere un momento esclusivo. Nella seconda parte invece, più pratica e operativa, i bimbi e le bimbe, sempre seguiti nell'opera dall'adulto, hanno realizzato una piccola opera d'arte da portarsi poi a casa in ricordo dell'esperienza vissuta insieme.La partecipazione dell'adulto al laboratorio insieme al bambino è infatti parte integrante dell'esperienza, proprio perché per i bambini più piccoli, questo momento di condivisione a livello relazionale ha un grande valore.I bambini, così hanno avuto la possibilità di realizzare "un'opera" con elementi vivi, di cui hanno osservato il processo di trasformazione.I più grandi sono stati invece accolti all'interno della Cittadella Cultura in piazza Sant'Agostino, luogo suggestivo e assonante con l'idea di scoperta, di racconti, di curiosità. Tra un mondo di parole, storie e narrazioni i giovanissimi protagonisti di un sabato da ricordare hanno usato creatività e immaginazione per lasciare il loro segno su una tela che ha fatto da sfondo alle emozioni da regalare alla propria mamma.