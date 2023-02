La Fratres invita a donare sangue. Gli appuntamenti di febbraio a Giovinazzo

L'associazione Fratres

L'invito del presidente Michele Defronzo

La prima giornata di donazione del sangue, svoltasi lunedì 13 febbraio nella sede associativa deldi Giovinazzo, ha avuto un ottimo riscontro. Vi hanno infatti partecipato 25 donatori. Alle prossime giornate, che si terranno nella mattina di sabato 18 e domenica 26 febbraio, dalle ore 8.00 alle ore 11.30, la Fratres si augura che aderiscano tanti donatori perché la necessità di reperire sacche di sangue ha sempre carattere di emergenza.La Fratres, nata ben settantadue anni fa, è un'associazione di ispirazione cristiana che crede nell'importanza della donazione come gesto di solidarietà, di generosità e di amore verso il prossimo. La Fratres di Giovinazzo è sicuramente una grande realtà nel nostro territorio, che, cresciuta negli anni in modo esponenziale, è riuscita, con l'impegno di tutti i soci donatori, a raggiungere traguardi inaspettati. Donare sangue è un gesto di solidarietà e di altruismo e questo principio è nel cuore dei tanti donatori che effettuano questo prezioso gesto.Don Tonino Bello si espresse con queste parole riguardo la donazione: «Mi sembra così bello che anche gli uomini esprimano la loro solidarietà con i fratelli attraverso la donazione del sangue, è un gesto che vale una consacrazione, è un offertorio, una comunione, non è enfasi, ma la lettiga della donazione davvero vale un altare; la sacca del sangue vale un calice».«Il mio pensiero racchiude un invito: venite a donare e a chi non può farlo chiedo di aiutarci a trovare nuovi donatori. Donare sangue ci rende tutti più felici perché consapevoli di aver fatto qualcosa di buono per aiutare chi ne ha bisogno».Inoltre, il presidente Defronzo fa sapere che il 19 febbraio la Fratres di Giovinazzo ha organizzato una gita a Campitello Matese. Si tratta di un'iniziativa associativa rivolta solo ed esclusivamente ai giovani donatori Fratres o ad eventuali donatori in una fascia di età compresa dai 18 ai 30 anni. Per informazioni si può contattare la referente giovani, Alessia Scardigno, al numero 3279446229. In programma c'è l'organizzazione di un altro evento allargato di condivisione associativa per accontentare i donatori meno giovani, visto l'impegno che tutti loro rivolgono alla Fratres.