La comunità di Giovinazzo affida i papà alla Vergine di Corsignano

Questo pomeriggio, giovedì 18 marzo, le comunità parrocchiali giovinazzesi si ritroverannoalla vigilia della Solennità di San Giuseppe.Allenella Concattedrale di Santa Maria Assunta, avrà luogo la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco di Sant'Agostino, don Massimiliano Fasciano, che guiderà la preghiera comunitaria.Per via della pandemia in atto l'ingresso sarà contingentato e bisognerà seguire tutte le norme in materia di contenimento del contagio da Covid-19. Per agevolare i fedeli, sarà trasmessa la diretta del Santo Rosario sulla pagina "Parrocchia Concattedrale Santa Maria Assunta Giovinazzo".