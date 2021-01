La Chiesa cattolica festeggia l'Epifania: gli orari delle celebrazioni a Giovinazzo

SUCCESSIONE DELLA LITURGIA

LE CELEBRAZIONI A GIOVINAZZO

La Chiesa Cattolica festeggia quest'oggi l'Epifania, una delle solennità più importanti del calendario liturgico. Viene celebrata 12 giorni dopo il Natale e nei Paesi occidentali, in cui non è anche festa civile, in genere la celebrazione della "Grande Pasqua di Luce" viene spostata alla domenica successiva. Per gli ortodossi cade invece il 19 gennaio.Il termine Epifania ha indubbiamente le sue radici nel verbo greco antico, che ha il significato di "rendersi manifesto" "mi rendo manifesto", ma ha un richiamo chiaro al sostantivo femminile(manifestazione, apparizione, venuta, presenza divina).Sin dai tempi di Giovanni Crisostomo, che nel 386 aiutò nei calcoli, stabilendo che Gesù fosse nato il 25 dicembre, il termine Epifania assunse una valenza ulteriore, associata quindi alla natività del Messia. È chiamata impropriamente "Befana", termine affatto riconducibile alla tradizione cristiana.Per la Chiesa di rito romano, l'Epifania doveva dunque cadere il 6 gennaio del calendario gregoriano, poiché commemoravaIl Battesimo di Gesù, invece, sarebbe stato celebrato nella domenica immediatamente successiva al 6 gennaio.6 gennaio: Epifania del SignorePrima domenica dopo l'Epifania: festa della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe13 gennaio: commemorazione del Battesimo di nostro Signore Gesù CristoDi seguito vi riportiamo gli orari delle celebrazioni delle Sante Messe del 6 gennaio a Giovinazzo, ricordandovi che in periodo pandemico devono essere osservate regole rigidissime di ingresso e d'uscita. In entrata, detergersi le mani, sedersi nei posti contrassegnati, indossando sempre la mascherina correttamente. In uscita sono vietati capannelli o assembramenti sui sagrati delle chiese. I posti sono in numero contingentato sino ad esaurimento. Alcune parrocchie, come indicato nel nostro programma, trasmetteranno le celebrazioni liturgiche in streaming sulle loro pagine Facebook.Ore 8.30 - 10.00 - 11.30 -19.00Ore 10.00 - 11.30 - 18.30 (Al termine e senza ammassarsi, sarà possibile sfilare davanti al presepe artistico di Saverio Amorisco)Ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.308.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 e 19.00 (nella chiesetta detta del Carminiello)8.30 - 10.30 (con diretta Facebook) - 11.30 - 18.307.30 Lodi - 8.00 Messa - 18.00 Santo Rosario - 18.30 Messa