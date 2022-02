"L'ora legale": all'Odeion di Giovinazzo proiezione e riflessione sulla cittadinanza attiva

Sabato 12 febbraio presso il teatro "Odeion" della Fondazione De Feo–Trapani verrà proiettato "L'ora legale"(2017), commedia allegra ma non troppo, interpretata e diretta daLa pellicola è godibile per le situazioni paradossali e iperboliche che presenta, ma nel contempo l'epilogo lascia un senso di amarezza. E soprattutto ci fa riflettere sul reale significato dell'espressione "cittadinanza attiva". La trama, d'altronde, potrebbe tranquillamente adattarsi alla reale situazione di tanti comuni italiani, da Nord a Sud. Nel piccolo centro siculo di Pietrammare i cittadini votano come sindaco, a furor di popolo, l'integerrimo professore di liceo, Pierpaolo Natoli, perché sono stufi delle inefficienze e degli illeciti della precedente amministrazione. Ma quando Natoli comincia ad applicare veramente le regole, senza favoritismi per nessuno, comincia a diventare scomodo per tutti. Si parla tanto di rispetto delle regole e legalità; nelle nostre scuole, negli ultimi tempi, si è dato molto rilievo alle attività di educazione civica e all'insegnamento dei principi della nostra Costituzione e degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.Ma quando si tratta di mettere in pratica tutti questi principi, quanto siamo disposti a rinunciare ai nostri interessi personali in nome di una convivenza civile sana e corretta? Tutto il film, pur divertendo, vuole insinuare proprio questa domanda nella mente dello spettatore.Conformemente al format che contraddistingue tutte le nostre serate di cinema, caratterizzato dal mix di intrattenimento e riflessione collettiva, la proiezione sarà accompagnata dalla partecipazione di ospiti (individui o realtà associative operanti sul territorio) che per le loro competenze ed esperienze di vita approfondiranno insieme al pubblico la tematica proposta.Si fa sala alle 19.30 e si accede tramite abbonamento o biglietto del costo di 10 euro. In base alle disposizioni di legge inerenti all'emergenza sanitaria, è necessario entrare esibendo il green pass rafforzato e indossando la mascherina FFP2.Per prenotazioni e info, contattare il numero 3401062022.