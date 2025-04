L'I.C. "Bosco-Buonarroti" ha celebrato la Giornata mondiale consapevolezza sull’autismo

Powered by

In occasione della, l, collegandosi all'iniziativa dello Sportello Autismo Italia, ha proposto lo sloganper sensibilizzare gli alunni contro ogni forma di discriminazione ed emarginazione e invitandoli a riflettere sul valore della gentilezza.L'invito rivolto agli alunni e accolto con grande entusiasmo, è stato quello di fotografare la propria opera d'arte, realizzata utilizzando materiali da annusare, vedere, toccare o gustare, arricchita da un pensiero scritto, al fine di suscitare gentilezza ed empatia. Tante le fotografie scattate e pubblicate sul sito dell'I.C., https://icsgboscobuonarrotigiovinazzo.edu.it Nella S.S. di 1° grado "Buonarroti" gli alunni delle classi prime sono stati guidati e coinvolti in un percorso di conoscenza e consapevolezza dell'autismo, dagli operatori del Consorzio Metropolis di Molfetta, nello specifico operatori delle Comunità residenziali "San Giovanni" di Carovigno e "Sant'Antonio" di Putignano. Partendo dalla proiezione di un fumetto, "Il mondo di Mattia", realizzato dai ragazzi del Centro semiresidenziale terapeutico per l'età evolutiva IRIS di Trani, hanno illustrato le loro attività ed evidenziato la ricchezza della diversità e l'importanza dell'inclusione, quella vera e autentica che si realizza concretamente nel quotidiano.