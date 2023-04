"Blue Day", a Giovinazzo celebrata la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo

Il "Blue Day " svoltosi nell' Istituto Comprensivo "Bosco- Buonarroti"

Le iniziative del "Blue Day" nell'Istituto Comprensivo "Bavaro-Marconi"

La, celebrata il 2 aprile, fu istituita nel 2007 dall'Onu. In Italia ed in tutto il mondo c'è grande attenzione verso questa complessa patologia che interessa lo sviluppo del sistema nervoso centrale e che coinvolge diversi ambiti: da quello sociale a quello comunicativo e comportamentale. L'attenzione a carattere internazionale e la campagna di sensibilizzazione sociale si snodano in iniziative utili a informare, ma soprattutto agire nel rispetto di una reale e concreta inclusione sociale.La giornata celebrativa di domenica è stata vissuta nelle scuole di Giovinazzo lunedì 3 aprile. Con spirito organizzativo, con fantasia e creatività, le insegnanti hanno dato vita a lavori originali ricchi di significato, slogan ed elaborati con colore dominante il blu, ecco perché giornata denominata ancheIl blu è colore che contraddistingue la suddetta celebrazione e lo indica come il colore della conoscenza di questa sindrome ancora non compresa a fondo, ma su cui gli ultimi studi scientifici stanno fornendo importanti risposte. Grazie alle docenti che hanno fornito le informazioni specifiche relative alle iniziative compiamo un piccolo viaggio in questa giornata nell'edizione del 2023.Anna de Ceglia e Mariateresa Gadaleta, docenti Funzioni Strumentali Area Sostegno e Inclusione, hanno illustrato la giornata del Blue Day organizzata nel suddetto istituto scolastico. «Per celebrare la giornata mondiale dell'autismo e sensibilizzare i nostri alunni al tema della diversità, come risorsa e ricchezza, il nostro istituto comprensivo ha invitato gli operatori dell'associazione "Appoggiati a me Onlus" di Molfetta, che ringraziamo, che quotidianamente supportano con la loro competenza e professionalità i ragazzi dva e le loro famiglie. Attraverso la storia del "Pentolino di Antonino" e la realizzazione della bottiglietta della calma hanno coinvolto i bambini della Scuola dell' Infanzia in un percorso di conoscenza dell'autismo e della diversità in un clima coinvolgente ed entusiasmante. Con una storia animata, "La cosa più importante", hanno guidato i bambini della Scuola Primaria a una riflessione sull'autismo. Agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado sono state presentate le immagini della serie televisiva "Atipycal" e un linguaggio a loro più vicino, stimolando riflessioni sul tema dell'autismo. Tutti siamo stati sensibilizzati a essere più accoglienti ogni giorno verso la diversità e a metterci in gioco per un mondo migliore».Angela Papapicco, Funzione Strumentale Area 3-Inclusione, docente dell'istituto Comprensivo Bavaro-Marconi, ci ha raccontato la giornata del Blue Day svoltasi nei plessi appartenenti al suddetto istituto scolastico. «Anche quest'anno, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, il nostro istituto ha organizzato numerose iniziative di sensibilizzazione, al fine di rinnovare negli alunni lo spirito della condivisione e dell'inclusività, attraverso la valorizzazione delle differenze. Il simbolo scelto per la giornata è stato il Fiore, per le innumerevoli sfumature cromatiche che rimandano al senso più ampio della diversità, ma che nel contempo condividono lo stesso "giardino" ovvero "la società" nella quale tutti siamo impegnati giornalmente a essere accoglienti ed inclusivi. È così che siamo giunti al nostro slogan: "Chi dice che siamo diversi...non saprà mai che abbiamo lo stesso profumo".