L'estate non è finita su Giovinazzo: punte di 34° nelle prossime ore

Temperature alte su Giovinazzo e su tutto il nord barese sin dalle scorse ore.In questo venerdì 17 settembre si toccheranno anche 33-34° grazie a correnti sciroccali che soffieranno con moderata intensità. Mare poco mosso ma con moto ondoso in aumento sino a sera, quando la colonnina di mercurio indicherà anche 29°. Nubi sparse, a volte più compatte al mattino, con possibilità di piogge non intense, si alterneranno per tutta la giornata ad ampie schiarite, con una diminuzione dell'umidità rispetto al giovedì.Sabato e domenica previsteancora ideali per un ultimo tuffo in questa lunga stagione estiva.