L'Estate Giovinazzese non finisce: sarà un settembre ricco di appuntamenti

PROGRAMMA DI SETTEMBRE

Non si esaurirà con il mese di agosto il vasto cartellone di eventi programmati e patrocinati dall'assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Giovinazzo.Anche settembre il programma dell'sarà ricco di appuntamenti per ogni palato e sin dalla prima settimana si inizia con una vera chicca, ossia il ritorno della Notte Bianca della Poesia, il 4 settembre, tra i vicoli dell'incantevole borgo antico. Il 3 settembre, al sabato, chiusura per la rassegna "Giovinazzo Teatro" e poi ancora due interessanti mostre. L'11 settembre c'è il Galà della Moda ed il 17 spazio all'attesa Sagra della pizzella, che finalmente dà lustro al prodotto da forno che caratterizza più di altri la giovinazzesità.Di seguito il cartellone completo.Mostra "Volammo Davvero. Fabrizio De Andrè nei Libri d'Artista" Vedetta sul Mediterraneo - Ore 10.00 - 12.30/16.30 - 20.3021ª Rassegna Nazionale Giovinazzo Teatro: "A ritmo di ciak" della Compagnia della Lira (Casamassima) - Giardino Scuola Elementare San Giovanni Bosco - Ore 20.30Notte Bianca della Poesia 12ª Edizione Palazzo Vescovile - Via Marco Polo Sala San Felice - Piazza San Felice Bastione - Di fianco al Duomo Vedetta sul Mediterraneo- Inizio Ore 20.30 sino a mezzanotte.Mostra "L'eleganza del riccio"- Vedetta sul Mediterraneo - Ore 10.00 - 12.30/16.30 - 20.30Mostra fotografica "L'istituto Vittorio Emanuele II. Dagli anni '40 agli anni '70" - Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele IIEvento Pesca Sportiva Presso il pontile dell'associazione ASD Le Tre Colonne - Ore 5.00Galà della Moda con Miss Italia 7ª Edizione Puglia - Fontana dei Tritoni Piazza Vittorio Emanuele II - Ore 20.00Sagra della pizzella - Centro storico - Ore 20.00Incontro con le suole: "Il riciclo dei rifiuti" - Sala San Felice - Ore 10.00