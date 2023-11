Giovinazzo sta dedicando il periodo autunnale interamente ai giovanissimi che stanno partecipando con grande lena agli appuntamenti de "L'autunno dei bambini", il cartellone varato dall'ente comunale in collaborazione con le associazioni del territorio.Dopo gli eventi dello scorso fine settimana, domani pomeriggio, venerdì 17 novembre, all'interno del, in contrada Misericordia, al termine di via Bitonto, torna "L'autunno di foglie", un laboratorio di pittura per ragazzini e ragazzine dai 7 ai 16 anni curato dalla società cooperativa Accento ETS. Si inizia alle 16.00.Alla stessa ora, nell', in via Framarino, spazio a "Fuori dal guscio", un interessante laboratorio di lettura per piccoli tra i 3 ed i 6 anni, a cura dell'Oasi Vincenziana.Altri appuntamenti ci saranno anche sabato 18 e domenica 19 novembre, di cui vi daremo conto nelle prossime ore.