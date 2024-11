"L'autunno dei bambini" a Giovinazzo, tutti gli appuntamenti del fine settimana

Torna puntuale anche in questo fine settimana a cavallo tra novembre e dicembre l'appuntamento conrassegna voluta dall'assessorato alla Cultura in collaborazione con diverse realtà associative locali.Successo per quasi tutte le iniziative sin qui svoltesi, con un ricco programma che si protrarrà sino al 13 dicembre prossimo.In questo fine settimana però è stato cancellato il "Bubble Show" che avrebbe dovuto tenersi in Villa Comunale sabato mattina. La ragione è nelle previste avverse condizioni meteo. L'evento sarà recuperato tuttavia il 7 dicembre prossimo.Di seguito il cartellone completo del 30 novembre e 1° dicembre.Ore 10.00 - Cittadella della Cultura - piazza Sant'Agostino"3D Maker" Laboratorio creativo in 3D (6-10 anni)a cura di LAN- Laboratorio Architetture Naturali APSOre 10.30 - piazza Vittorio Emanuele II"Il cammino dei bambini" - Itinerari culturali a piccoli passi (dai 4 anni)a cura dell'Associazione Culturale Mamamma - alle 11.30 visita alla Vedetta sul MediterraneoOre 16.00 - Sala San Felice"Arte Novecento: Picasso e la narrazione del sé" - Atelier di arte creativa (9-12 anni)a cura di Antelas onlus soc. coop.