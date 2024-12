"Come un pittore", a Giovinazzo un laboratorio per ragazzini e ragazzine

5 foto L'autunno dei bambini - laboratorio pittura Marzia Morva

In questa stagione molto interessante dal punto di vista naturalistico, è stato inserito il nutrito cartellone di proposte formative, educative, artistiche e culturali dell'percorso operativo di conoscenze, a trecentosessanta gradi, ideato, promosso e patrocinato dall'amministrazione comunale di Giovinazzocon la collaborazione di diverse associazioni del settore.Lo sviluppo artistico armonioso, pregno di fantasia e creatività, è stato elemento caratterizzante dei due laboratori di arte dal titolo "Come un pittore", incontri svoltisi presso "Corbezzoli-Natura in tutti i sensi", centro aperto polivalente per minori a cura di Accento soc.coop. Ets. Gli incontri hanno impegnato con vivo entusiasmo e curiosità circa venti bambini e ragazzi in età compresa tra i sette e i dodici anni in attività creative e fantasiose a contatto con svariati materiali e differenti tecniche pittoriche.Nel primo dei due incontri "L'autunno di foglie", l'attività ha puntato l'attenzione sulle stampe delle foglie autunnali, iniziativa perfettamente in tema con il cartellone "autunno dei bambini ".I piccoli artisti hanno creato stampe su cartoncino di elementi della natura, dopo averne osservati i particolari, con il rullo e i colori a tempera. L'elemento naturale foglia è stato riprodotto con la sua venatura, e sovrapponendo le foglie stesse, l'effetto finale è stato molto apprezzato anche perché ha permesso ai ragazzi di scoprire la sperimentazione delle tecniche di stampa, in positivo e in negativo. Durante questo incontro si è svolto un momento di pausa utile all' asciugatura dei lavori pittorici, spazio nel quale i partecipanti hanno seguito letture animate di favole di Esopo con sottofondo suoni meditativi prodotti con l'uso di una campana tibetana.L'attività creativa, svolta presso il centro Corbezzoli, ha previsto un secondo incontro di laboratorio ispirato alla tanto attesa festività del Natale, laboratorio manipolativo ed espressivo che ha impegnato i ragazzi nella creazione di un grazioso alberello composto di una pigna incollata su di un tronchetto di legno. La pigna è stata decorata con diverse tecniche fantasiose e pittoriche e sarà un bel ricordo realizzato per i partecipanti a questa esperienza artistica diretta. L'arte e la creatività nella sfera dell'infanzia e della prima fase dell'adolescenza si sono fuse in queste iniziative per dare luogo a scoperte sempre nuove, ad apprendimenti e alla realizzazione di manufatti che hanno accarezzano le emozioni di ognuno. L'azione creativa è stata un vero e proprio processo che ha messo in correlazione elementi, intuitivi, riflessivi, cognitivi, affettivi e relazionali.