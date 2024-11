"L'autunno dei bambini": tutti gli appuntamenti

IL PROGRAMMA COMPLETO

Torna a Giovinazzo da oggi, sabato 16 novembre,la rassegna dedicata al mondo dell'infanzia giunta alla sua terza edizione.Si tratta di un cartellone fitto di eventi che. La rassegna è patrocinata dal Comune di Giovinazzo e finanziata dall'Ufficio Welfare del Comune per un importo complessivo di 18.887,20 euro, vede la partecipazione e la co-progettazione di 12 associazioni che operano nel campo del sociale: Oasi Vincenziana, Areté Ensemble, Semi Aps, Centro Studi e Didattica Ambientale Terrae e Aps, LAN- laboratorio architetture naturali Aps, Eugema O-D.V., Felisia Società Cooperativa Sociale Onlus arl, Aiccos Onlus, associazione culturale Mamamma, Arancio Soc.Coop. Soc., Antelaonlus, Accento Soc.Coop sociale.Ciascuna di esse ha ricevuto un budget complessivo di 1.573,94 euro per articolare un cartellone che quest'anno si presenta ancor più variegato della passata edizione. Si parte oggi, 16 novembre, alle 10.00, alla Cittadella della Cultura in piazza Sant'Agostino con l'iniziativarealizzata dal Centro Studi e Didattica Ambientale Terrae. In questa occasione il sindaco Michele Sollecito consegnerà un riconoscimento alle associazioni che hanno fatto rete.Ore 10.00 - Cittadella della Cultura'Caccia nella preistoria: un giorno da uomini preistorici' (dai 6 ai 17 anni)a cura di Centro Studi e Didattica Ambientale TerraeOre 16.30 - Sala San FeliceGara di Orienteering (6-16 anni con famiglie)a cura di AICCOSOre 17.30 - Centro Polivalente per Minori "Corbezzoli" - via Bitonto"Come un pittore" - Laboratorio di arte (7-12 anni)a cura di Accento Soc. Coop. ETSOre 17.30 - Asilo nido "La petite école" - via Framarino"Un libro per volare" - rassegna di letture e spettacoli (3-7 anni)a cura di Oasi Vincenziana soc. coop.Ore 10.00 - Cittadella della Cultura - piazza Sant'Agostino"Ornamenta" - realizzazione di ornamenti preistorici (6-17 anni con famiglie)a cura di Centro Studi e Didattica Ambientale TerraeOre 10.30 - Sala San Felice"Il castello di plastica" - Laboratorio teatrale (6-14 anni)a cura di Areté Ensemble e SEMIOre 15.30 - presso SEMI APS - Località Ponte"Il castello di plastica" - Laboratorio sul riciclo creativo (4-12 anni)a cura di Areté Ensemble e SEMIOre 18.30 - Sede SerMolfetta - via Cappuccini 38"Pillole di primo soccorso" - tecniche di primo intervento sanitario (6-14 anni)a cura di Arancio soc. coop.Ore 17.30 - Centro Aperto Polivalente per Minori "Corbezzoli" - via Bitonto"Come un pittore" - Laboratorio di arte (7-12 anni)a cura di Accento Soc. Coop. ETSOre 18.30 - Sede SerMolfetta - via Cappuccini 38"Pillole di primo soccorso" - tecniche di primo intervento sanitario (6-14 anni)a cura di Arancio soc. coop.Ore 10.00 - Cittadella della Cultura - piazza Sant'Agostino"3D Maker" Laboratorio creativo in 3D (6-10 anni)a cura di LAN- Laboratorio Architetture Naturali APSOre 10.30 - piazza Vittorio Emanuele II"Il cammino dei bambini" - Itinerari culturali a piccoli passi (dai 4 anni)a cura dell'Associazione Culturale MamammaOre 10.30 - Villa Comunale Palombella"Bubble show" - Spettacolo scenografico di bolle di sapone accompagnato da letture animate (6-11 anni)a cura di AICCOSOre 16.00 - Sala San Felice"Arte Novecento: Picasso e la narrazione del sé" - Atelier di arte creativa (9-12 anni)a cura di Antelas onlus soc. coop.Ore 17.30 - Parrocchia Immacolata"La Natività" - Realizzazione di icone su materiale di riciclo (6-14 anni)Ore 10.00 - Cittadella della Cultura - piazza Sant'Agostino"Artisti con le terre" - Laboratorio di pittura preistorica (6-17 anni)a cura di Centro Studi e Didattica Ambientale TerraeOre 10.00 - Asilo Nido Birbalandia - Via Torre del Ciuccio"Il viaggio...tra emozioni, arte e movimento" - Laboratorio artistico-scientifico (4-10 anni)Ore 15.00 - Eugema ODV - via Ten. De Venuto"Arte Steam" - Laboratorio di innovazione creativa e realizzazione manufatti a tema natalizio(6-11 anni)a cura di Eugema ODV