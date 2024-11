"L'autunno dei bambini", a Giovinazzo pillole di primo soccorso del SerMolfetta

Continuano gli appuntamenti de, rassegna patrocinata dal Comune di Giovinazzo e che vede insieme tante realtà associative.Questa sera, domenica 24 novembre, all'interno della sede di via Cappuccini delalle 18.30, ci sarà un momento di grande crescita collettiva, dedicata a ragazzini tra i 6 ed i 14 anni, ma molto utile anche per gli adulti che li accompagneranno. Si tratta delle- tecniche di primo intervento sanitario, in una serata curata dalla Società Cooperativa Arancio.Ieri, sabato 23 novembre, in mattinata, in Sala San Felice ed alla Cittadella della cultura, si erano svolti due eventi diversi ma molto belli: un laboratorio teatrale per bimbe e bimbi dai 6 ai 14 anni e "Ornamenta", ovvero la realizzazione di ornamenti preistorici per ragazzine e ragazzini sino ai 17 anni. Il primo appuntamento è stato curato da Areté Ensemble e SEMI ed il secondo dal Centro Studi e Didattica Ambientale Terrae.Nel pomeriggio, alle 15.30, presso SEMI APS in Località Ponte, c'era stato poi il terzo evento, "Il castello di plastica", un bellissimo laboratorio.torna il 25 novembre con un altro duplice appuntamento che vi illustreremo.