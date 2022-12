L'Associazione musicale "Capotorti" in concerto nella parrocchia Sant'Agostino

Il repertorio dei brani in programma

L'operosa attività del coro polifonico dell'Associazione Musicale "Luigi Capotorti" sta proponendo sul territorio diversi concerti in questo periodo di festa in attesa del Natale. Come avviene da tempo, il coro diretto dal suo direttore artistico, il M° Nicola Petruzzella, si esibirà questa sera,, giovedì 22 dicembre alle ore 20.00 a Bari, nella Chiesa della Resurrezione, e venerdì 23 dicembre, alle ore 20.00, nella Basilica della Madonna dei Martiri a Molfetta con il Concerto di Natale 2022 dal titolo "Corramos, Corramos".Al concerto del prestigioso coro è prevista la partecipazione di una giovane promessa del canto lirico, il sopranoaccompagnata al pianoforte dalla maestria del giovinazzase, il M° VL'amore per la musica, unitamente al rispetto della tradizione, saranno preziosi elementi che confluiranno nel nuovo repertorio di canti natalizi che condurrà il pubblico in un viaggio nel tempo e nello spazio. In programma tra gli altri il "Panis Angelicus", tratto dall'inno sacro Sacris Solemnis di San Tommaso d'Aquino; il ritmico spiritual afro-americano "The Gospel Train", il canto sacro corale "Angel's Carol" del compositore inglese John Rutter, ispirato al Vangelo di Luca che ricorda gli angeli lì impegnati ad annunciare la nascita del Bambino Gesù. Inoltre, sarà eseguito il "Gloria", tratto dalla "Misa a Buenos Aires" di Martìn Palmeri e il "Cantate Domino" del compositore gallese Karl Jenkins. Con un ritmo latino-americano incalzante sarà eseguito il brano "Corramos, corramos" nell'arrangiamento di Peter Wittrich, poi ancora la celeberrima "Silent Night" e la versione inedita di "Tu scendi dalle stelle" del musicista e musicofilo molfettese Alfredo Fiorentini, seguita da "Happy Xmas (War is over)" canzone di protesta contro ogni guerra di John Lennon e Yoko Ono (più che mai d'attualità) e dal canto popolare della tradizione natalizia molfettese "La Santa Allegrezza", probabilmente attribuito a Sant'Alfonso Maria de Liguori e canto costitutivo dell'associazione che ha sede nella città adriatica a pochi chilometri da Giovinazzo.Il concerto, occasione pregevole a livello musicale e culturale, è gratuito. Anche in questa edizione del Natale 2022 i concerti del coro dell'Associazione Musicale "Luigi Capotorti" sosterranno i Volontari dell' Associazione "Le Mani Tese" ETS di Modugno che svolgono il loro servizio presso il Reparto di Onco-ematologia Pediatrica e Fibrosi cistica del Policlinico di Bari, donando il loro impegno ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Per questo Natale la proficua collaborazione tra le due associazioni porterà all'acquisto di due defibrillatori da donare alle città di Molfetta e Modugno dando conferma di continua sensibilità di questa realtà culturale per il territorio.