L'ANPI Giovinazzo festeggia il 25 aprile ed invita i cittadini a scattare foto o a girare video

Di seguito riportiamo la nota integrale dell'presieduta da Michele Cipriani.«In occasione del 25 Aprile, su nostra iniziativa, concordata con l'Amministrazione comunale di Giovinazzo, avrebbe dovuto svolgersi la cerimonia in cui sarebbe stata esposta la nuova targa toponomastica in onore di, martire della resistenza e nostro concittadino, presso l'omonima via cittadina. La cerimonia sarà spostata ad un'altra data compatibile con l'andamento della situazione sanitaria al fine di permettere anche la partecipazione dei cittadini. Le limitazioni imposte dalla quarantena però non limitano la nostra voglia di festeggiare e ricordare laOra più che mai sentiamo, al contrario, la necessità di provare ad ispirarci a ciò che può, con i suoi principi e valori, costituire una luce nel buio che questi giorni difficili ci costringono ad affrontare.La, in occasione della Festa della Liberazione, propone diverse iniziative. Alle ore 12 parteciperemo, nella figura del Presidente di sezionealla cerimonia in onore dei caduti della Resistenza insieme alle istituzioni cittadine. Tale cerimonia, sarà purtroppo limitata nei partecipanti, dalle restrizioni necessarie al rispetto della quarantena.Pertanto contemporaneamente a. Questo momento di festa verrà riproposto alle ore 18. Chiediamo a tutti i cittadini che vorranno farlo, di girare piccoli video o di scattare foto che ritraggano i vostri festeggiamenti, suonando, cantando o leggendo brani significativi e di pubblicarli sulla nostra pagina Facebook, ANPI Giovinazzo. Sarà un piccolo ma significativo modo per sentirci uniti e per prepararci a una nuova, splendida Liberazione».