L'ANPI Giovinazzo a congresso

L'di Giovinazzo va a congresso.Domani, venerdì 26 novembre, nella sede di piazza Vittorio Emanuele II n.20, a partire dalle 18.30 avrà luogo l'assemblea plenaria che congressuale che porterà al rinnovo dele e di altre cariche associative. Sarà anche l'occasione per inaugurare la nuova sede che sarà ospitata all'interno di quella dello SPI CGIL.Oltre alle istituzioni cittadine ed agli iscritti, sono invitate alla serata tutte le forze politiche democratiche, le organizzazioni confederali e le associazioni antifasciste. Si tratta di un evento che può essere foriero per un ulteriore scambio di idee in un momento storico particolare per tutta la nostra nazione e per Giovinazzo.