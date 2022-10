L'ANMI Giovinazzo presente al passaggio del treno che trasportò il Milite Ignoto

L'ATTIVITÀ DELL'ANMI GIOVINAZZO

C'era anche una delegazione dei soci dell'al passaggio del treno del milite ignoto dalla locale stazione.Il 'Treno della memoria' è la riedizione delloscelta datra quelle di 11 caduti italiani non identificati, per la tumulazione nel sacello dell'Altare della Patria. Partito il 6 ottobre da Trieste, il convoglio ha fatto tappa a Bari e proseguirà il suo viaggio giungendo nella capitale il 4 novembre, in concomitanza con le celebrazioni del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate.Una rappresentanza del nuovo direttivo del gruppo A.N.M.I. di Giovinazzo è stata accolta di recente dal sindaco Michele Sollecito, dopo il suo insediamento: l'attivissimo presidente, Luogotenenteil vice presidente Beniamino Colaluce (responsabile sede - organizzazione conviviali), i consiglieri Giuseppe Allegretta (responsabile segreteria), Paolo Mastandrea (economo), Cosimo Magrone (responsabile attività esterne - cerimonie e visite) e Annamaria Natalicchio (responsabile comunicazioni - attività culturali - rapporti con stampa locale e nazionale), assieme al Collegio dei sindaci Francesco Fiore, presidente, i sindaci effettivi Crocifisso Maglie e Domenico Degennaro e i sindaci supplenti Gioacchino Brunetti e Michele Sterlacci, il segretario del gruppo Domenico Del Colle e i collaboratori della presidenza Anmi Giovinazzo, il 1° alfiere Michele Andriani, il 2° alfiere Roberto Colamartino e Domenico Fiorentino.In quella sede hanno confermato e assicurato il loro ruolo di impegno vigile, la loro presenza e il loro supporto all'amministrazione come associazione attiva e propositiva.Da tempo partecipe alle manifestazioni che rivestono particolare importanza nella cittadina del nord barese, infatti, l'ANMI è da sempre vicino ai più bisognosi, con numerose iniziative di solidarietà, ma anche ai più giovani per far meglio conoscere l'Associazione d'Arma e le sue finalità, ma soprattutto promuovere lo sviluppo della coscienza e della cultura del mare tra i più giovani.Da più di dieci anni i direttivi dell'ANMI del gruppo di Giovinazzo, per esempio, supportano l'Associazione vogatori "M. Cervone", partecipando al Trofeo dei Gonfaloni "Massimo Cervone". Anche in occasione della diciannovesima edizione, svoltasi lo scorso 7 agosto nel nostro splendido specchio di mare del caratteristico porticciolo, il locale gruppo ANMI ha messo in palio per la squadra partecipante più giovane una coppa dedicata al Guardiamarina Fedele Marrano, a cui è co-intestata la sede dell'associazione in piazza Vittorio Emanuele II, al fine di tenerne vivo il ricordo anche presso le nuove generazioni. Al più giovane vogatore partecipante, inoltre, è stata donata una cifra in denaro per premiarlo dell'impegno in uno sport che insegna i valori della vita, l'importanza del sacrificio per ottenere risultati e il rispetto per il mare, bene prezioso e risorsa per la nostra cittadina.Un agosto decisamente ricco di iniziative per il locale gruppo dell'ANMI che, nell'ultima edizione del 'Gamberemo 2022 - Palio dei Rioni', ha premiato il 17 agosto il Rione San Domenico, 1°classificato, con il 'Trofeo ANMI Giovinazzo', in memoria di tutti i marinai del gruppo salpati per l'ultima navigazione e del Guardiamarina Fedele Marrano, alla presenza del fratello Antonello Marrano.Anche la Festa Patronale in onore della SS Madonna di Corsignano, protettrice dei marinai, ha visto i rappresentanti dell'associazione d'arma partecipare alla traslazione del SS Manto di Maria SS di Corsignano, su invito dei "Figli del Mare", e donare una corona di alloro, deposta sulla targa in memoria dei Marittimi giovinazzesi caduti sul mare, sita alle spalle del comune di Giovinazzo. Al termine della processione della patrona, domenica 21 agosto, il direttivo del gruppo ANMI si è ritrovato in sede per conferire un riconoscimento a Milena Di Gregorio, una giovanissima artista di 12 anni, che ha mirabilmente dipinto il volto della Madre Celeste.Il gruppo si sta preparando a partecipare ad altre iniziative di carattere celebrativo come la commemorazione dei defunti, il 2 novembre, con la deposizione della corona al monumento dei caduti all'interno del cimitero comunale, e la giornata della festa nazionale delle forze armate, il 4 novembre, che vedrà sfilare una propria rappresentanza in corteo da piazza Vittorio Emanuele II sino a piazza Garibaldi. Nei giardini pubblici si terrà l'alzabandiera e la deposizione di una corona al monumento dei caduti per mantenere vivo il ricordo di tutti i caduti che, con il loro sacrificio, hanno contribuito a costruire l'unità nazionale e il concetto di Patria.