L’ANMI di Giovinazzo rende onore al Guardiamarina Fedele Marrano

Nell'ambito dei festeggiamenti per i cento anni della Aeronautica Militare, su iniziativa congiunta del Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e dell'Amministrazione della città di Giovinazzo, il gruppo locale ANMI (Associazione Nazionale Marinai d'Italia) presenzierà alla cerimonia commemorativa per ricordare la tragedia avvenuta 46 anni fa, il 3 marzo 1977, dello schianto dell'Hercules C130 contro la vetta del Monte Serra. Il velivolo trasportava per un'attività di ambientamento al volo 38 allievi della prima classe dei Corsi Normali dell'Accademia Navale di Livorno, tra cui il giovinazzese Fedele Marrano.A bordo anche cinque membri d'equipaggio: il Maggiore Massimo Proietti, il Capitano Simone Murri, il Sottotenente Paolo Casella, il Maresciallo Antonio Semplici, il Sergente maggiore Silvio Pieretti, e un ufficiale inquadratore della Marina Militare, il Sottotenente di Vascello Emilio Attramini. Morirono tutti. Al concittadino Guardiamarina Marrano, che scomparve all'età di soli 20 anni, è cointestata la sede della locale associazione d'arma (ANMI) in piazza Vittorio Emanuele II.La cerimonia si svolgerà con la deposizione di una corona di alloro, a ricordo del tragico incidente, sabato 26 agosto, alle ore 15:30, sul lungomare Marina Italiana nel largo dedicato a Fedele Marrano, in cui la Marina e l'Aeronautica renderanno omaggio ai propri caduti nella tragedia del Monte Serra davanti al monumento alla memoria del cadetto dell'Accademia Navale di Livorno Marrano, che reca l'orazione funebre del dott. Gaetano Natalicchio. Presenzieranno i famigliari del cadetto tragicamente scomparso, tra cui il fratello Antonello Marrano, il Direttivo e i soci del Gruppo Anmi di Giovinazzo, capeggiato dal presidente, il luogotenente Nicola Martinucci, il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, Contrammiraglio (Cp) Vincenzo Leone e il Vice Comandante III Regione Aerea Comando Scuole A.M. Bari, il Generale di Brigata Aerea Romeo Paternò e il delegato regionale ANMI, Uff. Cav. Mino Laghezza.Dopo la cerimonia, alle ore 16,45, sono previste le prove generali per il "Giovinazzo Air Show 2023" della Pattuglia Acrobatica Italiana - Frecce Tricolori in programma domenica 27 agosto.