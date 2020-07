L'alba a Giovinazzo di Raffaele Drago è un video che accarezza il cuore

Social Video 1 minuto Tutto il bello di Giovinazzo secondo Raffaele Drago

Ci sono carezze che arrivano al cuore, anche attraverso il web, che sanno emozionare e lambiscono l'anima consegnandole frammenti di vita straordinari.È quanto ha fattonelle scorse settimane, quandoha effettuato le sue riprese dall'alto, con l'ausilio di un drone. Il video riprende frammenti di, con il sole che rosseggia appena alzatosi, barche in mare, riflessi dorati sull'acqua e un borgo antico più bello che mai, appena all'inizio di una giornata in cui sarà visitato da centinaia di persone.Raffaele Drago è unche ha Giovinazzo nel cuore, in ogni senso. Legatosi ad una ragazza locale, da oltre 10 anni la vive con quotidiana attenzione e ne scorge bellezze palesi a tutti e nascoste. È laureato in Economia e Management, lavora nell'ufficio marketing di una grossa società. Ma la passione per le pietre del romanico (e non banalmente per il solo mare) lo spingono a scatti e video bellissimi.E presto potrebbero essere pronte altre sorprese, che guardano al grande patrimonio artistico della perla del Basso Adriatico.Noi ve lo offriamo, così come lui ce lo ha "donato". Buona visione e lasciate scorrere le emozioni.