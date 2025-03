Giovinazzo all'alba è incantevole. Lo scatto di Davide Pischettola è un quadro

Per una volta vogliamo scrivere veramente poco. Perché sporcare questa foto straordinaria sarebbe superfluo. Resta solo da ammirare l'eccezionale bellezza di Cala Porto e del profilo di via Marina col cento storico per restare incantati.ha scattato questa fotografia ieri, 13 marzo, all'alba. Il resto è magia, olio su tela, uno scatto che si fa quadro. La forza dei colori gioca con le ombre ed all'improvviso tutto è quiete, meraviglia per l'unione perfetta tra creato e architettura umana. La storia dell'arte si fonde con mare e cielo e Giovinazzo ne risultata una bellissima principessa adagiata sulle acque.A lui, al suo cuore ed al suo sguardo con occhio artistico, i complimenti della redazione.