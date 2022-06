L’acqua affinata contro la siccità a Giovinazzo

Ospite del quinto incontro dei Dialoghi di Comunità, ieri sera presso il piazzale Leichardt,11 anni sindaco di Capurso, ora nel Consiglio d'amministrazione dell'Acquedotto Pugliese.Ad introdurlo il Candidato Sindaco Michele Sollecito (sostenuto dalla coalizione Con Sollecito, Città del Sole, Forza Giovinazzo, Iniziativa Democratica-Noi di centro, Noi per Giovinazzo, SMS e Sud al Centro), per discutere del problema della siccità che attanaglia il nostro meridione e che con l'inizio dell'estate torna a far sentire il suo peso.Gli sforzi e gli investimenti dell'Acquedotto Pugliese – ha affermato Crudele - saranno sempre più rivolti verso la sostenibilità, ovvero a prelevare meno acqua dalle falde senza sprecare quello che la natura ci dona, potenziando i sistemi di depurazione.La Puglia è una regione all'avanguardia in questo perché abbiamo 184 impianti che funzionano benissimo ed un impegno comune tra il concessionario e la rete delle amministrazioni locali per preservare l'acqua pubblica che è sacra.A Giovinazzo, dove insiste l'impianto di depurazione disono già in fase di aggiudicazione – ha proseguito il consigliere di AQP – gli interventi per circa 6 milioni di euro approvati dall'Autorità Idrica Pugliese per cui sarà possibile l'ampliamento e l'efficientamento del depuratore con abbattimento delle emissioni odorigene e la realizzazione di un impianto di affinamento delle acque per fini agricoli, come da prescrizione del DM 185 del 2003 con un livello di qualità elevato. Gli agricoltori di Giovinazzo potranno usufruire di circa 5.000 mc al giorno di acqua affinata.Una notizia importante per tutto il comparto agricolo - sottolinea Sollecito - la prossima amministrazione comunale dovrà seguire con cura questo intervento al fine di poter alleviare al più presto il bisogno di acqua per i nostri campi.