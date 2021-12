L'8 dicembre l'inaugurazione della mostra di presepi dell'Aiap Giovinazzo

CENNI IN ANTEPRIMA SULLA NUOVA SCENOGRAFIA

IL RICORDO DI VINCENZO GAGLIARDI

«Da poco tempo - ci hanno raccontato commossi - è venuto a mancare Vincenzo Gagliardi, amico e socio Aiap che ha lavorato con il gruppo associativo per la realizzazione di questa nuova maxi scenografia presepiale. Vincenzo era un maestro cartapestaio, ci ha insegnato la tecnica della lavorazione della cartapesta e dell'argilla. Nonostante il suo deficit, era infatti una persona non udente, era solare e disponibile. Abbiamo perso un amico ed un valido collaboratore. Ha seguito finché ha potuto il nuovo lavoro scenografico sul Natale, poi purtroppo ci ha lasciato. Lo ricorderemo con immenso affetto», è stato il pensiero rivoltogli dai compagni di viaggio dell'Aiap.

GLI ORARI DI VISITA

prosegue la sua attività nella valorizzazione del presepe. Domani sera, 8 dicembre, alle 19.30, sarà inaugurata nella Sala Clessidra dell'Istituto Vittorio Emanuele II la mostra dal titoloCon le creazioni della Natività declinate in vari modi, sarà presentata la nuova maxi opera ispirata al territorio cittadino.Per saperne di più abbiamo fatto visita agli artisti dell'Aiap alla vigilia di uno degli appuntamenti più importanti dell'anno per loro, soprattutto in periodo pandemico. «Siamo da quasi due anni nelle mani di un virus che ci ha tolto serenità e così da cristiani ci aggrappiamo alla luce della speranza, un valore molto importante», ci hanno raccontato.Per quanto riguarda la nuova creazione dalle maxi dimensioni abbiamo chiesto di rivelarci solo alcuni dettagli. «Sarà una passeggiata che ci farà ammirare i palazzi esistenti con le sue attività commerciali ed associazioni - ci hanno detto i presepisti -. Sarà proposta una visione della famiglia di Nazareth in vari momenti dell'Avvento, dall'Annunciazione al Censimento, fino alla nascita di Gesù. Quindi vedremo, lungo la nostra camminata, i vari passaggi e travagli che una famiglia qualunque, che giunge da lontano, affronta per poter sopravvivere».Per la creazione della scenografia in scala maggiore hanno lavorato. Ed è proprio a lui che gli amici dell'associazione Giovinazzo vogliono dedicare un pensiero.Nelle foto a corredo dell'articolo ci sono due dei cinque presepi che saranno dono della lotteria di beneficenza, il cui sorteggio si terrà il 19 dicembre; i destinatari saranno resi noti nei prossimi giorni.La mostra, allestita nella sala Clessidra dell'IVE si potrà visitare dall'8 dicembre, giorno dell'inaugurazione, al 6 gennaio 2022; l'apertura solo di sabato, di domenica e festivi osserverà gli orari dalle 18.30 alle ore 21.00, mentre le visite con apertura straordinaria si potranno effettuare contattando il n. 339- 8426459. Una serata con apertura straordinaria, come avviene già da alcuni anni a questa parte, sarà quella del 23 gennaio 2022 in occasione dei falò in onore di Sant' Antonio Abate. L'accesso alla mostra sarà consentito esibendo il green pass e indossando la mascherina.